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Город (Москва и область)     16.09.2019 09:54

Московский зоопарк с 16 сентября перешел на новый режим работы

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Теги:  Московский зоопарк  график работы 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с сокращением светового дня с 16 сентября Московский зоопарк переходит на новый режим работы, сообщается на официальном сайте зоопарка.

Теперь зоопарк будет открыт для посещения с 09:00 до 20:00. Билетные кассы будут открыты с 09:00 до 19:00, в этот же период будет осуществляться допуск посетителей на территорию зоопарка.

Также изменится время работы Детского зоопарка, теперь он будет работать с 09:00 до 19:00, а билеты в Детский зоопарк и допуск посетителей на его территорию будут открыты с 09:00 до 18:00.


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Теги: 
Московский зоопарк  график работы 

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