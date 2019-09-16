16 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с сокращением светового дня с 16 сентября Московский зоопарк переходит на новый режим работы, сообщается на официальном сайте зоопарка.



Теперь зоопарк будет открыт для посещения с 09:00 до 20:00. Билетные кассы будут открыты с 09:00 до 19:00, в этот же период будет осуществляться допуск посетителей на территорию зоопарка.



Также изменится время работы Детского зоопарка, теперь он будет работать с 09:00 до 19:00, а билеты в Детский зоопарк и допуск посетителей на его территорию будут открыты с 09:00 до 18:00.