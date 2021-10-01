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Город (Москва и область)     01.10.2021 10:18

Московский зоопарк с 1 октября изменил режим работы

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Теги:  зоопарк  режим работы 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк с 1 октября изменил режим работы, сообщается на официальном сайте зоопарка.

Теперь зоопарк будет работать с 09:00 до 18:00, купить билеты и войти в зоопарк можно будет до 17:00.

Кроме того, сообщается, что в зоопарке закрыли дополнительные входы. Попасть в зоопарк можно через главный вход и через Детский зоопарк. Проход со старой территории зоопарка на новую осуществляется только через наземный переход на Большой Грузинской улице.

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Карта места

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Теги: 
зоопарк  режим работы 

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