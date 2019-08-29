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Город (Москва и область)     29.08.2019 11:12

Московское метро вырастет вдвое к 2023 году - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  метро  метрополитен 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Московское метро вырастет вдвое к 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Рост метро будет обусловлен открытием Большой Кольцевой линии, которая станет крупнейшим метрокольцом в мире.

Собянин отметил, что за период с 2011 по 2019 годы протяженность метро в Москве выросла в 1,5 раза, было построено 155 километров новых линий и 81 новая станция. На линии запущено 1368 дополнительных пар поездов в сутки. С учетом МЦК число пассажирских мест в часы пик выросло на 30%. При этом пиковая частота была увеличена, если раньше пиковые часы считались до 10 часов утра, то теперь до 11 часов дня. Интервал движения поездов в часы пик удалось сократить до 90 секунд.

С 2010 года заметно обновлен парк вагонов, появились новые поезда «Москва», которые вмещают на 28% больше пассажиров, чем поезда предыдущего поколения. К 2023 году средний возраст подвижного состава снизится до 7 лет – это будет один из самых молодых вагонных парков в мире.

Предпринятыми мерами удалось сократить количество пассажиров в метро в часы пик на 15%. А с запуском БКЛ перераспределение пассажиропотоков должны ощутить все, кто регулярно пользуется столичной подземкой.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  метро  метрополитен 

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