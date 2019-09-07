7 сентября. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, Москва отмечает День города. В 2019 году российской столице исполнилось 872 года.



В городе пройдет множество массовых мероприятий. Программу Дня города посвятили 80-летию ВДНХ. Тверская улица на время празднования Дня города стала пешеходной.



Метро и МЦК изменили режим работы. В День города они будут работать всю ночь. В связи с праздничными мероприятиями на несколько дней изменились некоторые маршруты наземного общественного транспорта.



Вечером в субботу в столице запустят праздничные фейерверки.