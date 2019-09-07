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Город (Москва и область)     07.09.2019 07:55

Москва 7 и 8 сентября отмечает День города

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Теги:  День города  праздники 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, Москва отмечает День города. В 2019 году российской столице исполнилось 872 года.

В городе пройдет множество массовых мероприятий. Программу Дня города посвятили 80-летию ВДНХ. Тверская улица на время празднования Дня города стала пешеходной.

Метро и МЦК изменили режим работы. В День города они будут работать всю ночь. В связи с праздничными мероприятиями на несколько дней изменились некоторые маршруты наземного общественного транспорта.

Вечером в субботу в столице запустят праздничные фейерверки.


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Теги: 
День города  праздники 

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