7 сентября. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, Москва отмечает День города. В 2019 году российской столице исполнилось 872 года.
В городе пройдет множество массовых мероприятий. Программу Дня города посвятили 80-летию ВДНХ. Тверская улица на время празднования Дня города стала пешеходной.
Метро и МЦК изменили режим работы. В День города они будут работать всю ночь. В связи с праздничными мероприятиями на несколько дней изменились некоторые маршруты наземного общественного транспорта.
Вечером в субботу в столице запустят праздничные фейерверки.
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