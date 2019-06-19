19 июня. Mossovetinfo.ru – Москва уже с 1 января 2020 года перейдет к раздельному сбору мусора, соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, 18 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



К этому моменту во всех районах Москвы на специальных контейнерных площадках будут установлены емкости для раздельного сбора вторичного сырья, к которому относятся пластик, стекло, бумага, картон и металл (алюминиевые банки). Остальной мусор по-прежнему будет накапливаться в существующих контейнерах.



Такая же схема раздельного сбора мусора будет использоваться в социальных учреждениях города, а в дальнейшем планируется присоединить к ней предприятия сферы торговли и обслуживания.



Департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено проинформировать население и юридических лиц о правилах раздельного сбора мусора, а также заключить дополнительные соглашения с предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз мусора из Москвы.



Система раздельного сбора мусора позволит сократить объем захораниваемых бытовых отходов и увеличить долю перерабатываемых отходов.