6 сентября. Mossovetinfo.ru – Москва готова к проведению выборов депутатов Мосгордумы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение».
Собянин сообщил, что все помещения для голосования и подсчета голосов на избирательных участках оснащены системами видеонаблюдения, Общественная палата Москвы назначила наблюдателей во все избирательные комиссии, при этом ОП имеет доступ к видеонаблюдению и возможность оперативно реагировать на происходящее.
Кроме того, Собянин отметил готовность Москвы к проведению экспериментального электронного голосования. По словам мэра Москвы, разработчикам системы электронного голосования удалось выполнить сложнейшую технологическую задачу: обеспечить с одной стороны конфиденциальность и корректную работу системы, а с другой стороны – прозрачность процедуры.
Электронное голосование в порядке эксперимента пройдет на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.
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