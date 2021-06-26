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Город (Москва и область)     26.06.2021 12:05

Москва переживает пандемию коронавирса заново из-за нового штамма

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

26 июня. Mossovetinfo.ru – Москва заново переживает пандемию коронавируса, это связано с появлением нового штамма COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы победили уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто, ну, максимум 5%. И если бы не было новой мутации, мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было, и заболеваемость ушла бы в ноль», - сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, новый штамм сильно отличается от того, которым люди болели ранее. «Новый штамм, конечно, совсем другой, если раньше, допустим, недели две инкубационный период шёл, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на сатурацию, и температура только потом начинала медленно расти, сама болезнь развиваться. То сегодня это происходит буквально в считанные дни, до 5 дней. Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал», - добавил мэр Москвы.

Ранее власти сообщили, Москва вышла на антирекорд по госпитализациям больных с COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.

С 28 июня кафе и рестораны смогут посещать только люди, имеющие защиту от коронавируса. При входе в заведение нужно будет показать специальные QR-код, по которому можно будет проверить всю необходимую информацию. 


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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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