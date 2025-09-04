 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     08.09.2025 16:05

Москва подала заявку на проведение в 2028 году World Urban Forum

8 сентября — Mossovetinfo.ru — Москва подала заявку на проведение в 2028 году World Urban Forum. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин в рамках «Бизнес-диалога Москва – Казахстан».
«В 2021 году фонд «Хабитат» присудил Москве первое место в мире за качество инфраструктуры и за качество жизни. Поэтому мы приняли решение подать заявку на проведение в 2028 году Всемирного форума городов фонда «Хабитат», – сказал Черемин, чьи слова приводит АГН «Москва».

По словам министра, город активно занимается вопросом проведения проведение в Москве World Urban Forum, в том числе уже были проведены переговоры с руководством организации.

World Urban Forum (WUF) – крупнейшая в мире конференция по вопросам урбанизации. Она была организована и проводится программой Организации объединенных наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Столица России на протяжении более 10 лет на самых престижных площадках проводит авторитетный Московский урбанистический форум.
В августе-сентябре 2023 года двенадцатый Московский урбанистический форум, самый масштабный в своей истории, прошел на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе.

