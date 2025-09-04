Другие материалы
-
Город (Москва и область)
08.09.2025, 16:05
Москва подала заявку на проведение в 2028 году World Urban Forum
8 сентября — Mossovetinfo.ru — Москва подала заявку на проведение в 2028 году World Urban Forum. Об этом сообщил министр правит...
-
Город (Москва и область)
08.09.2025, 06:32
Переменная облачность и до плюс 24 ожидаются в Москве и регионе 8 сентября
8 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоск...
-
Город (Москва и область)
04.09.2025, 09:18
В связи с проведением парада ретротранспорта 6 сентября движение в центре столицы временно ограничат
4 сентября — Mossovetinfo.ru — В субботу, 6 сентября, в столице пройдет 20-й парад исторического транспорта, который пр...