Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     31.08.2019 10:40

Москва полностью готова к отопительному сезону - власти

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  отопление  Петр Бирюков  Бирюков 

31 августа. Mossovetinfo.ru – Москва полностью готова к отопительному сезону. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

К отопительному сезону подготовлены свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч многоквартирных домов. Социальные объекты принимают тепло первыми и их готовность обеспечена в первую очередь.

Согласно федеральном законодательству, подачу тепла необходимо начать, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней подряд опускается ниже 8 градусов тепла. В Москве срок подачи тепла определяет правительство города, то есть отопление могут начать включать и раньше установленных законом сроков.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
отопление  Петр Бирюков  Бирюков 

Возврат к списку

Лента новостей

10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти

10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа

10:26 Общество Бесплатная вакцинация от гриппа начнется в Москве 4 сентября

09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября

08:27 Город (Москва и область) В московских аэропортах утром 31 августа задержано или отменено почти 130 рейсов

Актуальные материалы

10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти

10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа

09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября

08:16 Город (Москва и область) Впервые в Москве при детской больнице будет дежурить авиабригада

08:16 Общество Детские технопарки проведут мастер-классы на фестивале идей и технологий Rukami на ВДНХ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru