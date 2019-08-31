Москва полностью готова к отопительному сезону - власти

31 августа. Mossovetinfo.ru – Москва полностью готова к отопительному сезону. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



К отопительному сезону подготовлены свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч многоквартирных домов. Социальные объекты принимают тепло первыми и их готовность обеспечена в первую очередь.



Согласно федеральном законодательству, подачу тепла необходимо начать, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней подряд опускается ниже 8 градусов тепла. В Москве срок подачи тепла определяет правительство города, то есть отопление могут начать включать и раньше установленных законом сроков.