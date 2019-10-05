5 октября. Mossovetinfo.ru - Москва представит более 100 разработок на Всемирном IT-конгрессе в Ереване, который пройдет с 6 по 9 октября в Ереване и соберет более 2 тысяч участников из 70 стран. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
«Москва презентует на форуме больше 100 перспективных разработок. Это решения в области цифрового правительства, умного города, безопасности, здравоохранения, образования и человеческого капитала» – отметила Сергунина, заместитель мэра Москвы.
По ее словам, городские IT-компании экспортируют свои продукты в более чем 140 стран и обеспечивают работой полмиллиона человек. Среди основных импортеров - США, Великобритания, Германия и Ирландия.
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