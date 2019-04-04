4 апреля. Mossovetinfo.ru – Москва приняла участие в одной из самых масштабных туристических выставок мира - World Travel Market (WTM) Latin America. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства столицы.
Выставка, на которой традиционно представлено около 50 стран, проходит со 2 по 4 апреля в Сан-Паулу (Бразилия). На ней представлены пять десятков стран.
«Такие отраслевые события — дополнительная возможность рассказать о Москве как о новом и перспективном туристическом направлении», — отметила Наталья Сергунина, заместитель мэр Москвы.
Москва презентовала более 25 проектов, достопримечательностей, гостиничных комплексов и туристических компаний. В их числе — цикл городских уличных фестивалей «Московские сезоны», Московский международный фестиваль «Круг света», международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», парк «Зарядье», крупнейший космический музей России — центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.
17:50 Город (Москва и область) Москва приняла участие в туристической выставке WTM Latin America
17:21 В России Конституционный суд РФ признал законным повышение пенсионного возраста
16:05 Общество Георгий Данелия. Биография
15:39 Город (Москва и область) Программа реновации жилья улучшит качество городской среды в Москве
13:17 Общество Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы
21:44 Город (Москва и область) Собянин рассказал о льготах для москвичей старшего возраста
11:16 Общество «Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения
11:01 В мире В Украине проходит голосование на президентских выборах
15:51 Город (Москва и область) Схема движения изменится с 6 по 11 апреля в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро
09:45 Город (Москва и область) Станция метро «Каховская» закрылась на реконструкцию
09:31 Город (Москва и область) Участок красной ветки метро закрыт до 6 апреля в связи со строительством БКЛ