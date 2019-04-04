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Город (Москва и область)     04.04.2019 17:50

Москва приняла участие в туристической выставке WTM Latin America

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Теги:  туризм  Наталья Сергунина  Сергунина 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Москва приняла участие в одной из самых масштабных туристических выставок мира - World Travel Market (WTM) Latin America. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства столицы.

Выставка, на которой традиционно представлено около 50 стран, проходит со 2 по 4 апреля в Сан-Паулу (Бразилия). На ней представлены пять десятков стран.

«Такие отраслевые события — дополнительная возможность рассказать о Москве как о новом и перспективном туристическом направлении», — отметила Наталья Сергунина, заместитель мэр Москвы.

Москва презентовала более 25 проектов, достопримечательностей, гостиничных комплексов и туристических компаний. В их числе — цикл городских уличных фестивалей «Московские сезоны», Московский международный фестиваль «Круг света», международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», парк «Зарядье», крупнейший космический музей России — центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.


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Теги: 
туризм  Наталья Сергунина  Сергунина 

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