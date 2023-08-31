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Город (Москва и область)     03.09.2023 15:17

Москва продолжит восстановление инфраструктуры Донбасса на протяжении нескольких лет - Собянин

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Теги:  Москва  мэр  Собянин  бюджет  Донбасс  восстановление  помощь  инфраструктура  обустройство  социалка 

3 сентября — Mossovetinfo.ru — Москва продолжит восстановление инженерной, городской, социальной инфраструктуры Донбасса на протяжении нескольких лет, сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина в Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы и в следующем году, и через год, и через два - мы не уйдем оттуда, будем помогать ребятам, жителям, городам этим восстанавливаться", - сказал Собянин.

"Главная задача была - наших побратимов не бросать в беде, помочь им адаптироваться к новой мирной жизни, восстановить разрушенную инфраструктуру, дать новое качество, другой уровень городского обустройства", - сказал мэр столицы России, комментируя "большой процесс воссоздания крупнейших городов Донбасса" с населением около одного миллиона жителей.

Рабочие из столицы помогают в восстановлении инженерной инфраструктуры, объектов социально-культурного назначения. В частности, Москва с начала этого года помогла восстановить в Донецке 13 тыс. окон, - сообщил Собянин.

Собянин отметил, что рабочие, оказывающие помощь -"рискуют жизнью". "Мало того что они в командировке, оторваны от семей, но они реально жизнью рискуют. Буквально не так давно за один день шесть погибших и девять раненых. При том их товарищи - никто не уехал, они доделывают свою работу, завершают строительный сезон. Никто не уехал и не бросил", - подчеркнул мэр.

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Теги: 
Москва  мэр  Собянин  бюджет  Донбасс  восстановление  помощь  инфраструктура  обустройство  социалка 

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