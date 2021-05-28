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Город (Москва и область)     28.05.2021 09:35

Москва прошла сертификацию по международному стандарту ISO

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Теги:  сертификация  технологии 

28 мая. Mossovetinfo.ru — Москва прошла сертификацию по международному стандарту ISO, который оценивает внедрение «умных» технологий для повышения качества жизни, сообщается на персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Москва получила сертификаты ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ - показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества – показатели для умных городов».

Последний стандарт был введен недавно, Москва стала одним из первых 10 городов мира, прошедших сертификацию.

В общей сложности эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства.

Мэр Москвы отметил, что получение сертификатов не самоцель, а оценка работы городских властей по внедрению «умных» технологий для создания комфортной городской среды. Также Собянин подчеркнул, что власти Москвы и дальше продолжат создавать умные сервисы для горожан, которые сделают жизнь в Москве комфортнее и безопаснее.

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Теги: 
сертификация  технологии 

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