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Город (Москва и область)     01.03.2021 11:16

Москва впервые с 2013 года выйдет на рынок заимствований

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Теги:  Москва  бюджет Москвы  займы 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Москва впервые с 2013 года выйдет на рынок заимствований, первый выпуск облигаций планируется выпустить весной, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики столицы.

Как сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов, 24 февраля правительство столицы утвердило пакет условий эмиссии и обращения облигаций городских облигационных займов.

Облигации будут выпущены как с постоянным, так и с переменным доходом, со сроками погашения от 1 до 30 лет. Вид и условия каждого выпуска будут определены позднее.

Полученные деньги будут направлены на финансирование городских инфраструктурных проектов, реализацию которых было бы дороже остановить, чем продолжить за счет заемных средств.

Глава департамента экономической политики Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что предельный объем внешних заимствований, заложенный в городском бюджете на 2021 год, составляет 396 миллиардов рублей. Однако реальный объем заимствований будет меньше, он будет зависеть от исполнения бюджета и потребностей города.

При этом, по словам Пуртова, на устойчивости городского бюджета внешние заимствования никак не скажутся, так как госдолг Москвы на сегодняшний день составляет лишь 1% от годовых доходов.

Бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы был принят Мосгордумой 9 декабря прошлого года. Бюджет был принят дефицитным и предусматривает выход на рынок внешних заимствований.

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Теги: 
Москва  бюджет Москвы  займы 

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