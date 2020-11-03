3 ноября. Mossovetinfo.ru – Проектом бюджета Москвы на 2021 планируется выделение на профилактику инфекционных заболеваний 12,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.



Из них 10 миллиардов рублей будет выделено на массовую вакцинацию от коронавируса.



Проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы был внесен в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным во вторник, 3 ноября.