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Город (Москва и область)     08.02.2023 11:50

Москва выделит инвесторам 26,5 га земли для строительства социальных объектов

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Теги:  Москва  строительство  инвестиции  инвесторы  земля  аренда  соцсфера 

8 февраля, Mossovetinfo.ru - Застройщики на пять лет получат в Москве в аренду без торгов земельные участки площадью 26,5 га для возведения 21 объекта социального назначения, сообщила сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Среди них (объектов - ред.) - школы и детские сады, рассчитанные более чем на 7 тыс. учащихся и воспитанников, а также учреждения дополнительного образования и медицины», - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Москва  строительство  инвестиции  инвесторы  земля  аренда  соцсфера 

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