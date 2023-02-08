Москва выделит инвесторам 26,5 га земли для строительства социальных объектов

8 февраля, Mossovetinfo.ru - Застройщики на пять лет получат в Москве в аренду без торгов земельные участки площадью 26,5 га для возведения 21 объекта социального назначения, сообщила сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.



«Среди них (объектов - ред.) - школы и детские сады, рассчитанные более чем на 7 тыс. учащихся и воспитанников, а также учреждения дополнительного образования и медицины», - отмечается в сообщении.