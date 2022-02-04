 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
Город (Москва и область)     04.02.2022 09:00

Москва заняла третье место в рейтинге ООН благополучия крупнейших мегаполисов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  ООН  благополучие  мегаполис  рейтинг  UN-Habitat 

4 февраля. Mossovetinfo.ru - Москва заняла третье место в рейтинге ООН благополучия крупнейших мегаполисов (Программа Организации Объединенных Наций UN-Habitat). Такой результат Москвы в рейтинге CPI может улучшить шансы столицы России при отборе кандидатов на проведение всемирной выставки Expo-2030, поскольку рейтинг UN-Habitat достаточно авторитетен в научных и международных кругах.

Признание Организацией объединенных наций (ООН) Москвы лучшим мегаполисом мира по качеству жизни станет аргументом в будущей борьбе между крупнейшими городами мира,  сообщил на своем персональном сайте  мэр столицы Сергей Собянин.

"Возможно, полученные результаты вызовут некоторое удивление и даже недоверие у части экспертов. Но, в действительности, мы настолько привыкли пользоваться благами нашего города, что часто не отдаем себе отчет, какого уровня развития удалось достичь Москве за последние годы", - подчеркнул мэр столицы.

В категории «Развитие инфраструктуры» в ТОП-3, помимо Москвы, вошли Гонконг и Париж. По другим позициям у Москвы в основном средние баллы. Рейтинг учитывает — экономическую продуктивность, инфраструктуру, качество жизни, равенство и социальную инклюзию, окружающую среду и ее устойчивость, качество госуправления и законодательство.

"В отличие от этих частных оценок эксперты ООН-Хабитат поставили своей целью создать универсальный индекс достижений мировых городов, в основе которого лежит идея процветания – высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой", - отметил мэр Москвы.

Схема - сайт мэра Москвы


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  ООН  благополучие  мегаполис  рейтинг  UN-Habitat 

Возврат к списку

Лента новостей

09:00 Город (Москва и область) Москва заняла третье место в рейтинге ООН благополучия крупнейших мегаполисов

12:12 Город (Москва и область) 26 904 случая заражения коронавирусом выявлено в Москве за последние сутки

11:26 Происшествия Задержан молодой человек, обвиняемый в изнасиловании женщины вблизи жилого дома по Проспекту Мира в Москве

10:32 В России Укрепить экономический суверенитет России и выйти из ВТО призвал лидер СР Миронов

10:07 В мире Путин: Россия и Китай - близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия

Актуальные материалы

14:30 Город (Москва и область) В Москве будут открывать больничный без посещения поликлиники

17:59 Власть Лидеры трех фракций Мосгордумы просят Собянина провести заседание Правительства по проблемам экологии

11:11 Другое Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году

18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru