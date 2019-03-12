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Город (Москва и область)     12.03.2019 08:26

Москве предложили провести международный форум новых технологий

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Теги:  правительство Москвы  форумы  технологии  цифровизация 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Представители международной компании Reed Midem, которая занимается организацией деловых мероприятий во всем мире, на встрече с представителями правительства Москвы предложили организовать в Москве масштабный международный форум с упором на новые технологии, цифровые медиа и перспективные виды контента, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В ходе встречи заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что Москва исторически являлась интеллектуальным и финансовым центром не только России, но и всей Восточной Европы, и выразила мнение, что при подходящем формате данный форум мог бы стать ежегодным.

Вице-мэр отметила, что наработки Москвы в области IT-решений и технологий «умного города» востребованы во всем мире, включая самые передовые страны.

«Под умным городом часто подразумеваются просто цифровые сервисы, которые упрощают взаимодействие государства с гражданами и предпринимателями – физическими и юридическими лицами. Мы smart city понимаем несколько шире – как создание новой городской среды. Причем формирует ее не только государство, но и частный сектор», - рассказала Сергунина.

Кроме того, Сергунина подчеркнула, что новый форум может стать авторитетным для участников как из России, так и из ближнего и дальнего зарубежья.


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Теги: 
правительство Москвы  форумы  технологии  цифровизация 

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