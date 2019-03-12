12 марта. Mossovetinfo.ru – Представители международной компании Reed Midem, которая занимается организацией деловых мероприятий во всем мире, на встрече с представителями правительства Москвы предложили организовать в Москве масштабный международный форум с упором на новые технологии, цифровые медиа и перспективные виды контента, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.



В ходе встречи заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что Москва исторически являлась интеллектуальным и финансовым центром не только России, но и всей Восточной Европы, и выразила мнение, что при подходящем формате данный форум мог бы стать ежегодным.



Вице-мэр отметила, что наработки Москвы в области IT-решений и технологий «умного города» востребованы во всем мире, включая самые передовые страны.



«Под умным городом часто подразумеваются просто цифровые сервисы, которые упрощают взаимодействие государства с гражданами и предпринимателями – физическими и юридическими лицами. Мы smart city понимаем несколько шире – как создание новой городской среды. Причем формирует ее не только государство, но и частный сектор», - рассказала Сергунина.



Кроме того, Сергунина подчеркнула, что новый форум может стать авторитетным для участников как из России, так и из ближнего и дальнего зарубежья.