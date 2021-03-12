 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     12.03.2021 09:41

Москвич может лишиться квартиры из-за незаконной перепланировки

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  перепланировка  жилье  суд  торги 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Квартиру жителя Бутырского района Москвы выставили на продажу за незаконную перепланировку и неисполнение решения суда, сообщает «Московский комсомолец».

В ходе перепланировки квартиры мужчина снес несущую стену между кухней и комнатой. Мосжилинспекция три года пыталась добиться от хозяина квартиры восстановления несущей стены, однако мужчина игнорировал требования.

Мужчина был дважды оштрафован, позднее еще один штраф на него наложили за неисполнение решения суда, кроме того, ему ограничили выезд из России. Однако и эти меры не заставили хозяина квартиры исправить нарушение.

В результате Мосжилинспекция обратилась в суд о продаже квартиры с публичных торгов. На квартиру был наложен арест. Если квартира будет продана, хозяин получит за нее деньги, за вычетом судебных расходов. При этом, эксперты отмечают, что продать такую квартиру будет непросто, так как новый хозяин обязан будет восстановить несущую стенку за свой счет.

В тоже время, нынешний хозяин квартиры все еще может сохранить ее за собой, если восстановит несущую стену.

Ранее сообщалось, что в России начались массовые проверки перепланировок квартир.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
перепланировка  жилье  суд  торги 

Возврат к списку

Лента новостей

10:01 В мире Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала со "Спутником V"

09:41 Город (Москва и область) Москвич может лишиться квартиры из-за незаконной перепланировки

09:22 Город (Москва и область) В Москве обновили сервис «Социальный навигатор»

19:54 Общество 12 марта в Москве станет последним морозным днем

19:24 Происшествия Сбой произошел вечером 11 марта на красной ветке в метро

Актуальные материалы

08:37 Общество Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной за 70 лет

11:08 Власть Упрощен досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям

09:52 Общество Беспрецедентные сносы в Немецкой слободе - расследование «Архнадзора»

12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году

22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru