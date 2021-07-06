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Город (Москва и область)     06.07.2021 09:13

Москвичам начали направлять QR-код по SMS

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Теги:  коронавирус  COVID-19  QR-коды  sms-оповещение 

6 июля. Mossovetinfo.ru - Москвичи, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут получить QR-код с помощью sms, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Для того, чтобы получить sms с QR-кодом, при вакцинации необходимо оставить свой номер телефона и СНИЛС.

Кроме того, по SMS будет приходить информация об отрицательном тесте на коронавирус со ссылкой на QR-код.

С 28 июня в Москве посещение заведений общепита и массовых мероприятий с численностью участников более 500 человек возможно только при наличии QR-кода, подтверждающего, что человек защищен от коронавируса.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  QR-коды  sms-оповещение 

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