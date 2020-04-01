1 апреля. Mossovetinfo.ru – Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом разъяснил, кто может претендовать на компенсацию по безработице в размере 19 500 рублей.



Компенсацию в размере 19 500 рублей могут получить только москвичи, признанные безработными и работавшие не менее 60 дней в 2020 году. Тем, кто будет признан безработным в период самоизоляции и в течение 30 дней после него, также начислят компенсацию. Кроме того, ежемесячная компенсация будет выплачена тем, кто по направлению Центра занятости проходит профобучение.



Для получения компенсации необходимо подать заявку на регистрацию в качестве безработного. Оформить ее можно онлайн. Для оформления необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, документ об образовании и справку о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы.