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Город (Москва и область)     02.09.2022 15:54

Москвичам порекомендовали быть внимательнее при получении кодов для акции «Миллион призов»

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Теги:  выборы  выборы-2022  Миллион призов  ДЭГ  ДЭГ-2022  муниципальные выборы 

2 сентября. Mossovetinfo.ru — Мошенники в Москве начали рассылать sms-сообщения якобы с кодами для участия в акции «Миллион призов», сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Рассылка кодов стартовала в Москве 1 сентября. Их получают избиратели, которые намерены принять участие в электронном голосовании на предстоящих муниципальных выборах, которые пройдут с 9 по 11 сентября. Рассылка продлится до 7 сентября.

Одновременно москвичам начали приходить сообщения от мошенников, которые содержат непроверенные ссылки. Настоящие sms с кодами для участия в акции могут приходить только от департамента информационных технологий с адресом отправителя «DIT_MOS» или от официального чат-бота программы «Миллион призов», который активируется только по запросу пользователя.

Чтобы не стать жертвой мошенников, москвичам рекомендуют обращать внимание на адрес отправителя и не переходить по непроверенным ссылкам.

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Теги: 
выборы  выборы-2022  Миллион призов  ДЭГ  ДЭГ-2022  муниципальные выборы 

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