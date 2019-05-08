8 мая. Mossovetinfo.ru – Москвичам рекомендуют не парковать машины под деревьями и рекламными щитами и соблюдать осторожность на дорогах, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.



По прогнозам синоптиков, в Москве в течение дня ожидаются ливневые грозовые дожди и сильный, порывистый ветер.