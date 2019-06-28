28 июня. Mossovetinfo.ru – В связи с непогодой 28 июня дорожная ситуация в Москве осложнилась, поэтому поездки за город москвичам рекомендовали перенести на вечер, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.
В ЦОДД сообщили, что вечерний час пик из-за непогоды растянется по времени, поэтому выезжать за город лучше во внепиковое время – либо до 15:00, либо после 22:00. В воскресенье будет наблюдаться обратная ситуация – дороги будут загружены по направлению к Москве.
Также водителям рекомендуют в связи с непогодой быть осторожнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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