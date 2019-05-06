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Город (Москва и область)     06.05.2019 10:01

Москвичам рекомендовали отказаться от поездок в центр 7 мая

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Теги:  перекрытие движения  Парад Победы  репетиция  ЦОДД  предупреждение 

6 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением генеральной репетиции парада Победы, москвичам рекомендуется отказаться от поездок на собственных автомобилях в центр и на запад города во вторник, 7 мая, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Сообщается, что перекрытия движения начнутся уже с 05:30 утра. Репетиция парад начнется с 10:00, а перекрытия улиц будут действовать до окончания репетиции.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением репетиции парада Победы ряд улиц в центре и на западе Москвы будет перекрыт во вторник, 7 мая.


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Карта места

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Теги: 
перекрытие движения  Парад Победы  репетиция  ЦОДД  предупреждение 

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