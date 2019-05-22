22 мая. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендовал москвичам воздержаться в среду, 22 мая, от поездок в центр города на личных автомобилях, предупреждение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.
По прогнозам в центре города ожидаются затруднения дорожного движения. Это связано с тем, что в Москве сегодня пройдет несколько встреч госуровня, из-за которых возможно введение ограничений, кроме того, на ряде улиц движение уже ограничено в связи с дорожными работами и работами по благоустройству.
В связи с этим для поездок в центр лучше воспользоваться метро и наземным общественным транспортом.
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