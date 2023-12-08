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Город (Москва и область)
12.12.2023, 12:17
Москвичам с полисом ОМС и полной учётной записью на портале мэра открыт автоматический доступ к электронной медкарте - Собянин
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Москвичам с полисом ОМС и полной учётной записью на mos.ru (https://www.mos.ru/city/projects/medcarta) открыт...
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Город (Москва и область)
09.12.2023, 12:51
Минэкологии РФ передало полномочия по управлению частью территории нацпарка «Лосиный остров» Москве
9 декабря — Mossovetinfo.ru — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации передало уполномоче...
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Город (Москва и область)
08.12.2023, 10:13
На Тверской площади в центре Москвы стартовала культурно-гастрономическая программа «Московское чаепитие»
8 декабря — Mossovetinfo.ru — На Тверской площади в центре Москвы стартовала культурно-гастрономическая программа ...