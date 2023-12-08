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Город (Москва и область)     12.12.2023 12:17

Москвичам с полисом ОМС и полной учётной записью на портале мэра открыт автоматический доступ к электронной медкарте - Собянин

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Теги:  медицина  Москва  Собянин  медкарта  доступ  портал мэра  ОМС 

12 декабря — Mossovetinfo.ru — Москвичам с полисом ОМС и полной учётной записью на mos.ru (https://www.mos.ru/city/projects/medcarta) открыт автоматический доступ к электронной медкарте (ЭМК), сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале.
 
Ранее для получения доступа к электронной медкарте надо было подавать упрощённую электронную заявку через личную учетную запись.
 
Мэр сообщает, что теперь медкарта всегда под рукой — на портале mos.ru (https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/3676/) и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". С начала года москвичи обратились к этому популярному сервису больше 270 млн раз.
 
В ЭМК содержатся результаты исследований, протоколы врачебных осмотров и прочие медицинские данные. Можно самостоятельно добавлять и скачивать документы из медкарты, вносить в неё информацию о личном и семейном анамнезе и многое другое.

В сентябре 2021 года пользователям электронной медкарты в Москве стали доступны в цифровом виде справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у.

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Теги: 
медицина  Москва  Собянин  медкарта  доступ  портал мэра  ОМС 

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