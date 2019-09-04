4 сентября. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду, 4 сентября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в течение ближайших суток в Москве возможны грозовые дожди. При этом температура будет по летнему теплой: +23.. +25 градусов.
«Желтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.
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