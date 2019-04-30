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Город (Москва и область)     30.04.2019 12:15

Москвичей предупредили о пробках на выезде из города 30 апреля

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Теги:  ЦОДД  пробки  предупреждение 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения в своем официальном микроблоге в Twitter предупредил москвичей о пробках, которые ожидаются во второй половине дня на выезде из Москвы.

Тем, кто собрался ехать за город, рекомендуют выезжать из Москвы либо до 15:00, либо после 22:00. Тем, кто собирается выезжать из Москвы в среду, 1 мая, рекомендуется выехать до 08:00 утра.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  пробки  предупреждение 

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