30 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения в своем официальном микроблоге в Twitter предупредил москвичей о пробках, которые ожидаются во второй половине дня на выезде из Москвы.



Тем, кто собрался ехать за город, рекомендуют выезжать из Москвы либо до 15:00, либо после 22:00. Тем, кто собирается выезжать из Москвы в среду, 1 мая, рекомендуется выехать до 08:00 утра.