30 августа. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в четверг, 30 августа, из грозы и ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в четверг во второй половине дня в Москве ожидаются грозовые дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого при грозе могут достигать 12-17 метров в секунду.