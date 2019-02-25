25 февраля. Mossovetinfo.ru – «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на вторник, 26 февраля в связи с ожидающимся сильным ветром, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, во вторник порывы ветра в Москве могут достигать 12 метров в секунду. Сильный ветер наблюдается в Москве на протяжении нескольких дней подряд.
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