23 сентября. Mossovetinfo.ru – Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на вторник, 24 сентября в связи с ожидающимися заморозками, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в ночное время температура воздуха в Москве опустится до -3…-1 градусов.



Оранжевый уровень погодной опасности означает, что погода опасна.