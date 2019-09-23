23 сентября. Mossovetinfo.ru – Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на вторник, 24 сентября в связи с ожидающимися заморозками, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в ночное время температура воздуха в Москве опустится до -3…-1 градусов.
Оранжевый уровень погодной опасности означает, что погода опасна.
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