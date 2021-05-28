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Город (Москва и область)     28.05.2021 10:55

Москвичей пригласили на бесплатный онлайн-курс по самозанятости

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Теги:  самозанятые  обучение  онлайн-курс 

28 мая. Mossovetinfo.ru — Новый бесплатный онлайн-курс «Начни свое дело: как стать самозанятым» подготовили в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград».

Пройти курс можно бесплатно. Слушателям расскажут почему важно законно оформить свою деятельность, как принимать оплату услуг, как правильно оформлять документы, как пользоваться приложением «Мой налог».

Также слушателям расскажут про обязательные и добровольные страховые взносы для самозанятых, о выплатах в случае болезни или при беременности и родах, расскажут о мерах господдержки самозанятых.

К настоящему моменту в Москве уже более 615 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых.

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Теги: 
самозанятые  обучение  онлайн-курс 

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