Москвичей пригласили на бесплатный онлайн-курс по самозанятости

28 мая. Mossovetinfo.ru — Новый бесплатный онлайн-курс «Начни свое дело: как стать самозанятым» подготовили в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград».



Пройти курс можно бесплатно. Слушателям расскажут почему важно законно оформить свою деятельность, как принимать оплату услуг, как правильно оформлять документы, как пользоваться приложением «Мой налог».



Также слушателям расскажут про обязательные и добровольные страховые взносы для самозанятых, о выплатах в случае болезни или при беременности и родах, расскажут о мерах господдержки самозанятых.



К настоящему моменту в Москве уже более 615 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых.