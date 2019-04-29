29 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением репетиции Парада Победы вечером в понедельник, 29 апреля, в Москве ожидаются дорожные затруднения, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
После 17:30 затруднения ожидаются на западе Москвы, а также в центе города и на Садовом кольце. Москвичам рекомендуется для поездок пользоваться метрополитеном.
Ранее сообщалось, что в связи с репетициями Парада Победы, 24 и 29 апреля, а также 4,7 и 9 мая ряд улиц в Москве закроют для движения транспорта.
10:22 Происшествия Неизвестный ранил ножом двух человек на юго-западе Москвы
10:03 Город (Москва и область) Москвичей призвали пересесть на метро в связи с репетицией Парада Победы
09:37 В России Полиция будет дежурить на всех вечерних и ночных электричках в ЦФО
09:03 Город (Москва и область) В Москве пройдут кинопоказы фильмов с участием Татьяны Самойловой и Любови Полищук
08:25 Общество Ясная и прохладная погода ожидается в Москве 29 апреля
13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно