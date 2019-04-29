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Город (Москва и область)     29.04.2019 10:03

Москвичей призвали пересесть на метро в связи с репетицией Парада Победы

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Теги:  ЦОДД  предупреждение  Парад Победы  репетиция  перекрытие движения 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением репетиции Парада Победы вечером в понедельник, 29 апреля, в Москве ожидаются дорожные затруднения, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

После 17:30 затруднения ожидаются на западе Москвы, а также в центе города и на Садовом кольце. Москвичам рекомендуется для поездок пользоваться метрополитеном.

Ранее сообщалось, что в связи с репетициями Парада Победы, 24 и 29 апреля, а также 4,7 и 9 мая ряд улиц в Москве закроют для движения транспорта.


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Карта места

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Теги: 
ЦОДД  предупреждение  Парад Победы  репетиция  перекрытие движения 

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