29 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением репетиции Парада Победы вечером в понедельник, 29 апреля, в Москве ожидаются дорожные затруднения, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



После 17:30 затруднения ожидаются на западе Москвы, а также в центе города и на Садовом кольце. Москвичам рекомендуется для поездок пользоваться метрополитеном.



Ранее сообщалось, что в связи с репетициями Парада Победы, 24 и 29 апреля, а также 4,7 и 9 мая ряд улиц в Москве закроют для движения транспорта.