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Город (Москва и область)     25.05.2021 09:21

Москвичи могут арендовать у города более 800 машино-мест рядом с домом

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Теги:  машино-места  паркинги  аренда 

25 мая. Mossovetinfo.ru — Москвичи могут арендовать у городских властей более 800 машино-мест, расположенных рядом с их жильем, сообщается на портале mos.ru.

Машино-места расположены как в отдельно стоящих паркингах, так и в парковках, расположенных в подвальной части жилых домов.

В общей сложности для аренды доступно 831 машино-место в районах Крылатское, Очаково-Матвеевское, Ломоносовский, Тропарево-Никулино, Филевский Парк, Чертаново Северное, Нижегородский, Южное Медведково и Куркино.

Арендовать машино-места могут как собственники жилья, так и наниматели жилья по социальному найму.

Стоимость аренды зависит от расположения машино-места. Если в центре Москвы аренда 1 квадратного метра составляет 8,7 тысячи рублей в год, то за пределами МКАД - 2,4 тысячи рублей в год. Для льготных категорий граждан действует единый тариф на всей территории Москвы: 360 рублей в год за квадратный метр.

Заявление об аренде машино-места необходимо подать в департамент городского имущества. Список необходимых документов доступен на портале mos.ru. Там же можно узнать о наличии машино-мест для аренды и их расположении.

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Карта места

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Теги: 
машино-места  паркинги  аренда 

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