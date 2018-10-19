19 октября. Mossovetinfo.ru – Парковки для резидентов в Москве будут создавать с учетом мнения москвичей, сообщает портал mos.ru.
Департамент транспорта столицы создал специальный адрес электронной почты, на который москвичи могут присылать свои предложения по организации парковок для резидентов. Если по предложению жителей будет организована парковка для резидентов, департамент оповестит их об этом.
Москвичи, которые проживают в зоне платных парковок, могут оформить резидентное разрешение, которое позволяет бесплатно парковаться в районе проживание с 22:00 до 08:00. За 3 тысячи рублей можно получить разрешение на круглосуточную бесплатную парковку. Резидентные разрешения выдаются сроком на 12 месяцев по принципу «одна квартира – два разрешения». С 2016 года в городе появились парковки «только для резидентов», однако в некоторых районах жители жалуются, что таких мест не хватает, в результате чего они не могут припарковать свою машину возле своего дома.
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