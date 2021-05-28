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Город (Москва и область)     28.05.2021 09:01

Москвичи могут воспользоваться онлайн-консультациями по жилищным вопросам

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Теги:  сервисы  консультации 

28 мая. Mossovetinfo.ru — С момента запуска сервиса для онлайн-консультаций по имущественным и жилищным вопросам на портале mos.ru, москвичи воспользовались им более 5 тысяч раз, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Сервис был запущен в октябре 2020 года. Если до конца прошлого года им воспользовались более 1,6 тысячи раз, то с начала текущего года - более 3,4 тысячи раз.

С помощью сервиса можно получить видеоконсультацию специалиста департамента городского имущества по 30 различным темам.

Сервис постоянно улучшается в соответствии с предложениями пользователей, также добавляются новые темы, по которым можно получить консультацию.

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Теги: 
сервисы  консультации 

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