Другие материалы
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Город (Москва и область)
28.05.2021, 09:53
В центрах «Мои документы» с 31 мая станет доступно семь услуг ЗАГС
28 мая. Mossovetinfo.ru — С 31 мая в центрах госуслуг «Мои документы» начнут предоставлять семь услуг ЗАГС, сообщается на портале mos.ru. Услуги ЗАГС будут предоставлять шесть флагманских центро...
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Город (Москва и область)
28.05.2021, 09:35
Москва прошла сертификацию по международному стандарту ISO
28 мая. Mossovetinfo.ru — Москва прошла сертификацию по международному стандарту ISO, который оценивает внедрение «умных» технологий для повышения качества жизни, сообщается на персональном сайте мэра...
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Город (Москва и область)
28.05.2021, 09:01
Москвичи могут воспользоваться онлайн-консультациями по жилищным вопросам
28 мая. Mossovetinfo.ru — С момента запуска сервиса для онлайн-консультаций по имущественным и жилищным вопросам на портале mos.ru, москвичи воспользовались им более 5 тысяч раз, сообщил заммэра Москв...