14 января. Mossovetinfo.ru – С 14 января москвичи получили доступ к своей электронной медицинской карте, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



Пока проект запущен в тестовом режиме, получить доступ к электронной карте можно через личный кабинет на портале мэра и правительства Москвы или подав заявление в МФЦ.



По словам Раковой, в настоящее время персональная электронная карта доступна только на стационарных компьютерах, однако в течение года-полутора планируется создать и мобильную версию электронной карты.



В электронной карте будут зафиксированы протоколы осмотра врачей в поликлиниках с 2017 года, а также результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ, маммографии за 2019 год. Все исследования, которые будут проводится с 2020 года, будут заносится в электронную карту автоматически.



Также с 14 января открывается доступ к детской электронной медицинской карте (дети до 15 лет). Доступ к ней будут иметь родители, которые в личном кабинете ввели данные о своем ребенке, и статус родителей подтвержден официально через ЗАГС.