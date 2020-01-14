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Город (Москва и область)     14.01.2020 11:00

Москвичи получили доступ к электронной медицинской карте

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Теги:  электронная медицинская карта  сервисы  здравоохранение 

14 января. Mossovetinfo.ru – С 14 января москвичи получили доступ к своей электронной медицинской карте, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Пока проект запущен в тестовом режиме, получить доступ к электронной карте можно через личный кабинет на портале мэра и правительства Москвы или подав заявление в МФЦ.

По словам Раковой, в настоящее время персональная электронная карта доступна только на стационарных компьютерах, однако в течение года-полутора планируется создать и мобильную версию электронной карты.

В электронной карте будут зафиксированы протоколы осмотра врачей в поликлиниках с 2017 года, а также результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ, маммографии за 2019 год. Все исследования, которые будут проводится с 2020 года, будут заносится в электронную карту автоматически.

Также с 14 января открывается доступ к детской электронной медицинской карте (дети до 15 лет). Доступ к ней будут иметь родители, которые в личном кабинете ввели данные о своем ребенке, и статус родителей подтвержден официально через ЗАГС.


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Карта места

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Теги: 
электронная медицинская карта  сервисы  здравоохранение 

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