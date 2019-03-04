4 марта. Mossovetinfo.ru – Бесплатно проверить слух, а также узнать о профилактике заболеваний органов слуха и получить консультации отоларингологов и сурдологов москвичи смогут с 4 по 14 марта, соообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Акцию проводит департамент здравоохранения Москвы, она приурочена к Международному дню охраны здоровья уха и слуха.



Акция будет проходить в 19 медицинских организациях Москвы, полный список которых опубликован на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.