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Город (Москва и область)     04.06.2019 21:53

Москвичи смогут получать на электронную почту результаты анализов

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Теги:  сервисы  здравоохранение 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Результаты анализов, сданных в московских поликлиниках, теперь можно будет получить на электронную почту, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый сервис запущен на официальном портале мэра и правительства Москвы. Для того, чтобы получать результаты анализов на электронную почту, необходимо зарегистрироваться на портале, а затем подписаться на рассылку в разделе «Услуги». После этого результаты анализов будут приходить на почту автоматически.

Получить результаты анализов смогут все москвичи, старше 15 лет. Результаты анализов детей родители смогут получать на свою электронную почту.

В настоящее время новый сервис работает в тестовом режиме. Письмо с результатом анализов должно прийти в течение 24 часов после посещения лаборатории, в письме должно быть указано соответствуют ли результаты норме или имеются отклонения.


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Теги: 
сервисы  здравоохранение 

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