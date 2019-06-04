4 июня. Mossovetinfo.ru – Результаты анализов, сданных в московских поликлиниках, теперь можно будет получить на электронную почту, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Новый сервис запущен на официальном портале мэра и правительства Москвы. Для того, чтобы получать результаты анализов на электронную почту, необходимо зарегистрироваться на портале, а затем подписаться на рассылку в разделе «Услуги». После этого результаты анализов будут приходить на почту автоматически.



Получить результаты анализов смогут все москвичи, старше 15 лет. Результаты анализов детей родители смогут получать на свою электронную почту.



В настоящее время новый сервис работает в тестовом режиме. Письмо с результатом анализов должно прийти в течение 24 часов после посещения лаборатории, в письме должно быть указано соответствуют ли результаты норме или имеются отклонения.