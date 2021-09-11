Москвичи смогут получить льготные лекарства в коммерческих аптеках

11 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве начнется эксперимент, в рамках которого горожане смогут получать льготные лекарства в коммерческих аптеках, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.



В проекте готовы принять участие уже две крупные аптечные сети. Через коммерческие аптеки можно будет получать неспецифические медикаменты, которые составляют до 40% лекарств для льготников.



С помощью эксперимента москвичи получат больше точек для получения льготных лекарств. Кроме того, в депздраве рассчитывают, что это поможет высвободить человеческий ресурс и разгрузить склады.