14 октября. Mossovetinfo.ru – Москвичи смогут высказать свои пожелания по благоустройству и обновлению городских парков в рамках краудсорсинг-проекта «Мой парк». Об этом сообщает mos.ru.
Поделиться своими мыслями можно будет с 22 до 25 октября, присоединиться к голосованию за лучшие идеи из отобранных экспертами — до 30 октября включительно.
Зарегистрироваться для участия можно уже сейчас.
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