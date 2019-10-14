14 октября. Mossovetinfo.ru – Москвичи смогут высказать свои пожелания по благоустройству и обновлению городских парков в рамках краудсорсинг-проекта «Мой парк». Об этом сообщает mos.ru.



Поделиться своими мыслями можно будет с 22 до 25 октября, присоединиться к голосованию за лучшие идеи из отобранных экспертами — до 30 октября включительно.



Зарегистрироваться для участия можно уже сейчас.