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Город (Москва и область)     25.05.2021 09:08

Москвичи внесли более 700 тысяч записей об анамнезе в электронную медкарту

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Теги:  здравоохранение  электронная медицинская карта  данные 

25 мая. Mossovetinfo.ru — С июня прошлого года москвичи внесли в электронные медкарты более 700 тысяч записей об анамнезе, сообщается на портале mos.ru.

В электронной медкарте можно внести записи о собственном анамнезе, о перенесенных заболеваниях ближайших кровных родственников, а также самостоятельно вносить данные о состоянии здоровья: артериальное давление, температура тела, частота пульса, уровень сахара и кислорода в крови и другие.

При этом, данные необязательно вносить вручную, можно делать это и с различных «умных» устройств.

Внесенные в электронную медкарту данные позволяют врачу составить более полную картину состояния пациента и определить возможные риски.

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Карта места

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Теги: 
здравоохранение  электронная медицинская карта  данные 

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