7 октября. Mossovetinfo.ru - В проекте «Активный гражданин» москвичи выберут лучшие отреставрированные памятники архитектуры. Об этом сообщает mos.ru.



Голосование состоит из четырех блоков. Проголосовать можно по ссылке. В каждом из них можно проголосовать за памятник архитектуры, реставрация которого выполнена лучше других.



Ежегодно в Москве реставрируют более 200 объектов культурного наследия.