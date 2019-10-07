7 октября. Mossovetinfo.ru - В проекте «Активный гражданин» москвичи выберут лучшие отреставрированные памятники архитектуры. Об этом сообщает mos.ru.
Голосование состоит из четырех блоков. Проголосовать можно по ссылке. В каждом из них можно проголосовать за памятник архитектуры, реставрация которого выполнена лучше других.
Ежегодно в Москве реставрируют более 200 объектов культурного наследия.
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
07:15 Город (Москва и область) Москвичи выберут выберут лучшие отреставрированные памятники архитектуры
07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.
21:11 Другое «Спартак» проиграл пятый матч подряд в чемпионате России по футболу
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
07:15 Город (Москва и область) Москвичи выберут выберут лучшие отреставрированные памятники архитектуры
07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок