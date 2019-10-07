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Город (Москва и область)     07.10.2019 07:15

Москвичи выберут выберут лучшие отреставрированные памятники архитектуры

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Теги:  Активный гражданин  реставрация  голосование 

7 октября. Mossovetinfo.ru - В проекте «Активный гражданин» москвичи выберут лучшие отреставрированные памятники архитектуры. Об этом сообщает mos.ru.

Голосование состоит из четырех блоков. Проголосовать можно по ссылке. В каждом из них можно проголосовать за памятник архитектуры, реставрация которого выполнена лучше других.

Ежегодно в Москве реставрируют более 200 объектов культурного наследия.


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Карта места

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Теги: 
Активный гражданин  реставрация  голосование 

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