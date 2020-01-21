21 января. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи выбрали лучшие городские новинки, появившиеся в городе в последние три месяца 2019 года.



На первое место горожане поставили внедрение малоинвазивной хирургии позвоночника, операции по новой технологии начали в городской клинической больнице имени Вересаева. За это нововведение проголосовали более 109 тысяч человек, при этом 90,48% поставили новой медицинской технологии высший бал. Средний бал нововведения составил 4,83.



Второе место заняли бесплатные экскурсии для людей с нарушениями слуха, которые начали проводить в центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Средний бал новинки составил 4,78.



На третьем место горожане поставили появившуюся возможность быстро оплатить госпошлины и госуслуги с помощью банковской карты или мобильного телефона, которую внедрили во всех 130 офисах, флагманских центрах и Дворце госуслуг «Мои документы». Средний бал нововведений – 4,76.



На четвертом месте – открытие детского технопарка «Инжинириум», партнерами которого стали Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация и научно-исследовательский центр «Гидронавтика». Средняя оценка этой новинки составила 4,72.



Пятое место заняла появившаяся возможность посмотреть историю показаний счетчиков воды и электроэнергии в личном кабинете на портале mos.ru. Эта новинка получила средний бал 4,71.