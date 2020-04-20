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Город (Москва и область)     20.04.2020 12:25

Москвичи выполняют требования самоизоляции, это дает эффект - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирс  самоизоляция 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичи выполняют требования самоизоляции в связи с распространением коронавируса и это даст свой эффект, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия коронавирусного стационара на базе ГКБ №24.

По словам мэра Москвы, диагностика позволяет выявлять все больше пациентов, у которых заражение коронавирусом проходит бессимптомно или в легкой форме. В связи с этим медицинская сеть столицы работает в плановом режиме. Это позволяет отложить ввод дополнительных больничных коек для тяжелых пациентов.

Ранее Собянин заявил, что в Москве к понедельнику планировалось открыть 9 тысяч дополнительных коек для зараженных коронавирусом, однако имеющаяся динамика позволяет открыть только 4 тысячи коек.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирс  самоизоляция 

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