20 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичи выполняют требования самоизоляции в связи с распространением коронавируса и это даст свой эффект, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия коронавирусного стационара на базе ГКБ №24.
По словам мэра Москвы, диагностика позволяет выявлять все больше пациентов, у которых заражение коронавирусом проходит бессимптомно или в легкой форме. В связи с этим медицинская сеть столицы работает в плановом режиме. Это позволяет отложить ввод дополнительных больничных коек для тяжелых пациентов.
Ранее Собянин заявил, что в Москве к понедельнику планировалось открыть 9 тысяч дополнительных коек для зараженных коронавирусом, однако имеющаяся динамика позволяет открыть только 4 тысячи коек.
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