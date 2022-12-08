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Город (Москва и область)
10.12.2022, 08:52
Москву и Санкт-Петербург предлагают исключить из льготной ипотеки - Ъ
10 декабря, Mossovetinfo.ru - Программа льготной ипотеки на приобретение квартир в новостройках под 7% годовых, соглас...
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Город (Москва и область)
09.12.2022, 09:59
Мособлдума приняла Закон о регистрации домашних животных
9 декабря, Mossovetinfo.ru - Законопроект об обязательной регистрации домашних животных принят в четверг Московской ...
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Город (Москва и область)
08.12.2022, 16:29
3 трлн рублей поступило в бюджет Москвы за январь-октябрь 2022 года
8 декабря, Mossovetinfo.ru - 3 трлн 10,2 млрд руб. поступило за январь-октябрь 2022 года в городской бюджет, сообщает Департ...