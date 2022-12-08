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Город (Москва и область)     10.12.2022 08:52

Москву и Санкт-Петербург предлагают исключить из льготной ипотеки - Ъ

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Теги:  Москва  Санкт-Петербург  ипотека  льготы  отмена 

10 декабря, Mossovetinfo.ru - Программа льготной ипотеки на приобретение квартир в новостройках под 7% годовых, согласно ранее принятым решениям, должна завершиться 31 декабря 2022 года и вопрос о том какое будет в итоге принято решение за три недели до нового года остается дискуссионным. Банк России выступает за сворачивание программы, Минстрой и застройщики говорят о необходимости ее продления, предлагает программу модифицировать, исключив из льготной ипотеки Москву и Санкт-Петербург и, возможно, некоторые другие регионы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» (“Ъ”).

"Пока дискуссии продолжаются — Белый дом должен определиться уже в ближайшее время. Но, судя по заявлению Антона Силуанова, принципиальное решение принято. По его словам, о сворачивании льготной ипотеки речи не идет, но программа нуждается в модификации, разные сценарии которой сейчас рассматриваются в правительстве. Среди предложений — продолжение стимулирования спроса на жилье лишь в тех регионах, в которых требуется господдержка строительства. При таком варианте из программы будут исключены как минимум Москва и Санкт-Петербург, поскольку, по словам Антона Силуанова, «в крупных городах стройка развивается и без льготных программ». Также министр упомянул вероятность корректировки самих условий программы (ставки, размера кредита), но не стал раскрывать деталей", - сообщает . “Ъ”.

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Теги: 
Москва  Санкт-Петербург  ипотека  льготы  отмена 

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