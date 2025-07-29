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Город (Москва и область)
04.08.2025, 09:55
Москву вечером 4 августа ожидает пик аномальных ливней - синоптик
4 августа — Mossovetinfo.ru — Москву вечером 4 августа ожидает пик аномальных ливней с рекордным количеством осадко...
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Город (Москва и область)
02.08.2025, 00:00
С 20:30 2 августа до 1:00 3 августа Садовое кольцо будет перекрыто для велофестиваля
2 августа — Mossovetinfo.ru — С 20:30 2 августа до 01:00 3 августа в связи с проведением Московского ночного велофестиваля ...
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Город (Москва и область)
29.07.2025, 12:31
Аэрофлот с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания
29 июля — Mossovetinfo.ru — Аэрофлот восстановил работу своих информационных систем и с 10:00 29 июля выполняет програм...