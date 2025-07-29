Москву вечером 4 августа ожидает пик аномальных ливней - синоптик

4 августа — Mossovetinfo.ru — Москву вечером 4 августа ожидает пик аномальных ливней с рекордным количеством осадков. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём телеграм-канале.



«В Москве за сегодня ожидается 68% от месячной нормы дождей или 53 литра дождевой воды на метр квадратный – высокая вероятность существенных подтоплений в низинных формах рельефа», - сообщил Тишковец.



«Дожди уже в ближнем Подмосковье. Данные метеорологической радиолокационной станции Внуково за 08.40 мск», - приведя карту с данными радиолокационной станции Внуково.



Синоптик отмечает, что накануне отмечен «Библейский потоп: Кубань – выпало 2 месячных нормы осадков, Донбасс – 1 месячная норма, Черноземье – 88%» «И вся эта армада дождевых туч надвигается на Центральную Россию!».



Пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве также предупредила о сильном ливне, грозе, граде и ветре до 17 метров в секунду с полудня до конца суток в понедельник, 4 августа.



О сильном ливне, очень сильном дожде и ветре при грозе с порывами до 17 метров в секунду, местами – граде, в понедельник в Подмосковье, сообщает ГУМЧС России по Московской области.



Рекомендуется при сильном дожде, грозе водителям значительно снизить скорость, включить ближний свет или противотуманные фары, а также избегать парковки под деревьями и рекламными щитами. Пешеходам рекомендуется не стоять под деревьями, ЛЭП и металлоконструкциями, отойти от шатких строений, а также не находиться на открытых пространствах, у водоемов.