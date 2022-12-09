Мособлдума приняла Закон о регистрации домашних животных

9 декабря, Mossovetinfo.ru - Законопроект об обязательной регистрации домашних животных принят в четверг Московской областной Думой и должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, сообщили ИА МОССОВЕТ в Мособлдуме.



Порядок регистрации будет установлен Правительством региона и распространится только на собак и предусматривает присвоение животному уникального номера и внесение данных в государственную информационную систему в области ветеринарии.



Данном законом устанавливаются также правила выгула домашних животных и полномочия органов МСУ по определению мест для выгула.



Правила выгула домашних животных следующие:



выгул питомцев должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц;

не допускается причинение ущерба чужому имуществу или здоровью человека физическим воздействием домашнего животного;



не допускать загрязнение, повреждение, уничтожение домашними животными элементов благоустройства, включая цветники и зелёные насаждения;



свободный выгул домашних животных допустим на частной территории владельца при наличии ограждения.



Владелец домашнего животного (за исключением собак-проводников) или тот, кто выгуливает его, обязан:

убирать за своим питомцем общественные и дворовые территории, а также помещения общего пользования многоквартирных домов;

не допускать выгула вне мест, определённых решением органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области;

исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения собак без поводка и намордника (не требуется для щенков и декоративных собак меньше 25 см в холке):

- при пересечении проезжей части или улицы,

- в помещениях общего пользования многоквартирных домов,

- во дворах,

- на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям,

- на площадках отдыха и спорта,

- на общественных территориях вне площадок для выгула животных и дрессировки собак;

не допускать нахождения собак на детских площадках, на территориях дошкольных и общеобразовательных учреждений;

не оставлять домашнее животное без присмотра на общественных и дворовых территориях, в общественных местах, включая помещения общего пользования многоквартирных домов.



Также закон предусматривает следующее:

нахождение потенциально опасной собаки на частной территории без привязи или вне вольера допускается только, если территория огорожена и самостоятельный выход собаки за её пределы невозможен;

о наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.