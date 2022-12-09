Город (Москва и область)
09.12.2022 09:59
Мособлдума приняла Закон о регистрации домашних животных
9 декабря, Mossovetinfo.ru - Законопроект об обязательной регистрации домашних животных принят в четверг Московской областной Думой и должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, сообщили ИА МОССОВЕТ в Мособлдуме.
Порядок регистрации будет установлен Правительством региона и распространится только на собак и предусматривает присвоение животному уникального номера и внесение данных в государственную информационную систему в области ветеринарии.
Данном законом устанавливаются также правила выгула домашних животных и полномочия органов МСУ по определению мест для выгула.
Правила выгула домашних животных следующие:
выгул питомцев должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц;
не допускается причинение ущерба чужому имуществу или здоровью человека физическим воздействием домашнего животного;
не допускать загрязнение, повреждение, уничтожение домашними животными элементов благоустройства, включая цветники и зелёные насаждения;
свободный выгул домашних животных допустим на частной территории владельца при наличии ограждения.
Владелец домашнего животного (за исключением собак-проводников) или тот, кто выгуливает его, обязан:
убирать за своим питомцем общественные и дворовые территории, а также помещения общего пользования многоквартирных домов;
не допускать выгула вне мест, определённых решением органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения собак без поводка и намордника (не требуется для щенков и декоративных собак меньше 25 см в холке):
- при пересечении проезжей части или улицы,
- в помещениях общего пользования многоквартирных домов,
- во дворах,
- на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским организациям,
- на площадках отдыха и спорта,
- на общественных территориях вне площадок для выгула животных и дрессировки собак;
не допускать нахождения собак на детских площадках, на территориях дошкольных и общеобразовательных учреждений;
не оставлять домашнее животное без присмотра на общественных и дворовых территориях, в общественных местах, включая помещения общего пользования многоквартирных домов.
Также закон предусматривает следующее:
нахождение потенциально опасной собаки на частной территории без привязи или вне вольера допускается только, если территория огорожена и самостоятельный выход собаки за её пределы невозможен;
о наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.