 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     14.07.2023 22:02

Мособлизбирком зарегистрировал четверых кандидатов на выборы губернатора Подмосковья

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  губернатор  Московская область  кандидаты  регистрация  избирком 

14 июля — Mossovetinfo.ru — Период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора завершился в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Зарегистрировано четверо кандидатов, которые собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

Участие в выборах примут: действующий глава региона Андрей Воробьев («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СРЗП).

Чтобы стать кандидатом, претендентам нужно было собрать как минимум 90 подписей от депутатов 43 городских округов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
губернатор  Московская область  кандидаты  регистрация  избирком 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

22:02 Город (Москва и область) Мособлизбирком зарегистрировал четверых кандидатов на выборы губернатора Подмосковья

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

13:28 Город (Москва и область) Жители Подмосковья столкнулись с нашествием лис - Минэкологии региона объясняет

12:45 Происшествия Попал в аварию, госпитализирован зарегистрированный кандидат в мэры Москвы от ЛДПР

07:39 Другое ВОЗ сообщила о возможном канцерогенном эффекте подсластителя аспартам - Aspartame E951

Актуальные материалы

10:14 Город (Москва и область) Московский урбанистический форум — 2023 — самый масштабный в своей истории - Сергунина

10:30 Город (Москва и область) 127,5 тысячи горожан оформляют переезд или стали новоселами по программе реновации - Собянин

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

10:10 Другое Береговая охрана США обнаружила останки, которые предположительно принадлежат погибшим на батискафе «Титан»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru