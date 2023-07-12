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Жители Подмосковья столкнулись с нашествием лис - Минэкологии региона объясняет
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12.07.2023, 10:14
Московский урбанистический форум — 2023 — самый масштабный в своей истории - Сергунина
12 июля — Mossovetinfo.ru — Двенадцатый Московский урбанистический форум, самый масштабный в своей истории, пройдет ...