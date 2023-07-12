Мособлизбирком зарегистрировал четверых кандидатов на выборы губернатора Подмосковья

14 июля — Mossovetinfo.ru — Период выдвижения и регистрации кандидатов на выборах губернатора завершился в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Зарегистрировано четверо кандидатов, которые собрали необходимое количество подписей муниципальных депутатов.



Участие в выборах примут: действующий глава региона Андрей Воробьев («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин (СРЗП).



Чтобы стать кандидатом, претендентам нужно было собрать как минимум 90 подписей от депутатов 43 городских округов.